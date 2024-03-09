DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Çukurova Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir?
Dem Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir?
DEM PARTİ ADANA ÇUKUROVA ADAYI MEHMET CAN ÇELİK KİMDİR?
Mehmet Can Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Çukurova Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz