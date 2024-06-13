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Delikli Koy nerede, nasıl gidilir? İzmir Delikli Koy ücretli mi, arabasız gidilir mi?

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İzmir'de yer alan Delikli Koy plajına nasıl gidilir ve arabasız gidilir mi soruları gündeme geliyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İzmir'de tatil yapmak isteyenler plajları ve koyları araştırıyor. Delikli Koy nerede, nasıl gidilir? İzmir Delikli Koy Plajı ücretli mi, arabasız gidilir mi?

İzmir Delikli Koy ücretli mi, arabasız gidilir mi? Tatilciler, Delikli Koy plajına nasıl gidildiğini ve nerede olduğunu araştırıyor. İzmir'in temiz ve en iyi koylarından biri olan Delikli Koy'da kamp yapmak isteyenler, Delikli Koy hakkında bilgileri merak ediyor. Delikli Koy nerede, nasıl gidilir? İzmir Delikli Koy ücretli mi, arabasız gidilir mi? Detaylar haberimizdedir…

DELİKLİ KOY NEREDE?

Delikli Koy, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alıyor.

DELİKLİ KOY'A NASIL GİDİLİR?

Delikli Koy'a toplu taşıma ile ulaşım yoktur. Kendi özel aracınız ile Delikli Koy'a gidebilirsiniz.

DELİKLİ KOY ÜCRETLİ Mİ?

Delikli Koy ücretsizdir. Koy'da yiyecek ve içecek alabileceğiniz bir tesis bulunmuyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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