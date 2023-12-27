Deliha 2 filmi oyuncuları kim? Deliha 2 konusu, oyuncuları ve Deliha 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliha 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliha 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliha 2 konusu nedir, Deliha 2 oyuncuları kimler ve Deliha 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen : Gupse Özay

Oyuncular: Gupse Özay, Eda Ece, Hülya Duyar, Derya Alabora

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (107 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018 Cuma

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha'nın şansı sonunda döner ve şık bir restoranda iş bulur. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

Filmin senaristliğini yapan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturuyor.

Not: Filmin ilk vizyon tarihi 12 Ocak 2018'dir.