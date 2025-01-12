Deli Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Deli Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deli Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Deli Aşk konusu nedir, Deli Aşk oyuncuları kimler ve Deli Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediyor. Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.



DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Emrah Kaman, Pelin Akil, Şafak Pekdemir