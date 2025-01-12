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Deli Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Deli Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deli Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deli Aşk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deli Aşk konusu, özeti ve Deli Aşk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deli Aşk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Deli Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deli Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Deli Aşk konusu nedir, Deli Aşk oyuncuları kimler ve Deli Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediyor. Emrah Kaman ve Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.


DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Emrah Kaman, Pelin Akil, Şafak Pekdemir

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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