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Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?

Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?
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Deha dizisi izlemek isteyen seyirciler, Deha full HD bölüm izle ve Deha tek parça izle diye araştırıyorlar. Deha 4. bölüm full HD izleme linki! Deha full HD bölüm izle ve Deha 4. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 4. bölüm tek parça izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Deha 4. bölüm full HD izle ve Deha full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Deha 4. bölüm tek parça izle ve Deha full HD bölüm izle diye araştırıyor. Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 3. Bölümünde; Devran'ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender'i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender'e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran'ı İskender'e bir kez daha heba etmemek için Aysel'in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran'ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender'e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran'dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender'i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.

Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?

DEHA KONUSU NE?

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika'ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender.

Kendine rağmen Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender'in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu

Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?

DEHA 4. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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