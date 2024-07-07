Deha filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deha filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Deha filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deha filmini izleyecek olanların merak ettiği Deha konusu nedir, Deha oyuncuları kimler ve Deha özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Orijinal Adı: Gifted Tür : Dram Yönetmen : Marc Webb

Florida'da yaşayan Frank Adler, 7 yaşında dâhi bir çocuk olan yeğeni Mary ile birlikte yaşamaktadır. Mary'nin küçük yaşına rağmen matematiğe inanılmaz bir yeteneği vardır. Mary Adler, okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekâlı çocuklar için özel bir okuldan burs alır. Ancak dayısı Frank, onu özel okula göndermek istemez. Mary'nin annesi aslında çok değerli bir matematikçidir ancak Mary henüz 6 aylıkken intihar etmiştir. O zamandan beri dayısı Frank, Mary'nin vasisidir. Kız kardeşinin Mary'nin normal bir çocukluk yaşamasını istediğine inandığından, Mary'i bir devlet okuluna yazdırmakta kararlıdır. Ancak Mary'nin zeki olduğuna inanan Mary'nin büyükannesi aynı zamanda Frank'in de annesi olan Evelyn, Frank'ten Mary'nin velayetini almak için mücadele içine girer ve onu seviyesine uygun bir okula gönderme konusunda ısrarcı olur. Frank, Mary'nin özel bir okula gitmesini kabullenir, ancak o okulda annesinin gözetimi altında olduğunu öğrenince, kızı tekrar yanına alabilmek adına ev sahibesi Roberta ve öğretmeni Bonnie ile elinden gelen her şeyi yapmaya karar verir.