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Deha dizisine Boran öldü mü, yaşıyor mu? Boran nasıl öldü, kim öldürdü?

Deha dizisine Boran öldü mü, yaşıyor mu? Boran nasıl öldü, kim öldürdü?
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Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Deha', ilgiyle takip ediliyor. Peki, Deha dizisine Boran öldü mü, yaşıyor mu? Boran nasıl öldü, kim öldürdü?

Deha dizisi Show TV'de ekran macerasına başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Peki, Deha dizisine Boran öldü mü, yaşıyor mu

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

DEHA DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Deha dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

DEHA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Güçlü hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

DEHA DİZİSİNE BORAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Deha dizisi 22 Eylül Pazar günü izleyicilerle buluştu. Deha'nın 1. Bölümünde; Ailesine veda edip yola çıkan Devran, Boran'ı aramak için geri döndü. İskender'in evine gelip Boran'ı aradığı sırada acı bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Kardeşi Boran, vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. Devran, Boran'ın vurulmasıyla yıkıldı. Çağan Efe Ak'ın hayat verdiği Boran karakterinin ilk bölümde öldü ve diziden ayrılmış oldu.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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