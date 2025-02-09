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Deha 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Deha 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Show TV'nin her pazar yayınlanan dizisi Deha, izleyicileri yeni bölümüyle ekran başına kilitliyor. Deha 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar.

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Peki, Deha 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

Deha 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deha 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız

Deha 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

Deha 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Deha'nın 19. bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Devran ve Kuduz'un nefes kesen kavgası, yeni bölüme olan merakı artırırken Devran'ın kurtarıcısı İmre oluyor. Kuduz ile Devran arasındaki kavganın nedeni akıllarda soru işareti bırakıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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