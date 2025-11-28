Haberler

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı
İspanya'da dans öğretmeni ders sırasında bayılınca, öğrenciler bunu koreografinin bir hareketi sanarak aynı anda kendilerini yere bıraktı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak "sürü psikolojisi" yorumlarıyla gündem oldu.

  • İspanya'da bir dans stüdyosunda ders sırasında fenalaşan dans öğretmeni sahneye yığıldı.
  • Öğrenciler öğretmenlerinin yere düşmesini performansın bir parçası sanarak kendilerini yere bıraktı.
  • Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada viral oldu.

İspanya'da bir dans stüdyosunda ders sırasında ilginç bir olay yaşandı. Dersin ortasında aniden fenalaşan dans öğretmeni, sahneye yığıldı. Öğretmenlerinin yere düşmesini performansın bir parçası sanan öğrenciler ise anında onu taklit ederek kendilerini yere bıraktı.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

O anlar stüdyodaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, paylaşımların altına "Sürü psikolojisi", "Gerçek bir refleks gösterisi" ve "Böyle bir uyum olamaz" şeklinde yorumlar yaptı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

kafayı öyle çevirirse daha çok bayılır ayılır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
