Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

İspanya'da bir dans stüdyosunda ders sırasında ilginç bir olay yaşandı. Dersin ortasında aniden fenalaşan dans öğretmeni, sahneye yığıldı. Öğretmenlerinin yere düşmesini performansın bir parçası sanan öğrenciler ise anında onu taklit ederek kendilerini yere bıraktı.

GÖRÜNTÜ VİRAL OLDU

O anlar stüdyodaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, paylaşımların altına "Sürü psikolojisi", "Gerçek bir refleks gösterisi" ve "Böyle bir uyum olamaz" şeklinde yorumlar yaptı.