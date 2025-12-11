Haberler

Dans Eğitmeni Erkut Aytaç: Tango sadece dans değil, bedene ve ruha iyi gelen bir şifa

Dans eğitmeni Erkut Aytaç, Haberler.com'da konuk olduğu programda tangonun öğrenme sürecini, fiziksel zorluklarını ve düğün dansı hazırlıklarını anlattı. Tangonun herkes tarafından öğrenilebileceğini vurgulayan Aytaç, dansın ruhsal sağlığa iyi geldiğini, hatta Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının seyrini yavaşlattığının gözlemlendiğini söyledi.

Dans eğitmeni Erkut Aytaç, tangonun öğrenme sürecinden fiziksel zorluklarına, düğün dansı hazırlıklarından tango geceleri ve kamplarına kadar uzanan tüm detayları paylaştı. Tangonun her beden yapısına uygun olduğunu belirten Aytaç, bu dansın Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının seyrini dahi yavaşlatabildiğini anlatarak dikkat çekti.

TANGO HERKESE UYGUN: "6-8 AYDA GÜZEL DANS EDİLEBİLİR"

Erkut Aytaç, tangonun sanıldığı kadar zor bir dans olmadığını belirterek, "Tango yapmak isteyen bir kişi 6-8 ay içerisinde güzel dans etmeyi öğrenebilir" dedi. Tangonun beden ve kilo ile ilgisinin olmadığını vurgulayan Aytaç, "Kilolu olmak bazen dans etmek için avantaj bile olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Dansın öğrenilme sürecinde kişisel farkların önemli olduğunu belirten Aytaç, her hareketin herkes için uygun olmayabileceğini de ekledi.

SPORDAN TANGOYA: FİZİKSEL ZORLUKLAR VE TUTKUNUN DOĞUŞU

Aytaç, tangoyla tanışma hikayesini anlatırken spor geçmişine değindi:

"Sporcuydum, 20 sene önce dansın ne olduğunu bile bilmiyordum. Spor salonunda tango müziğini duyup etkilendim ve tangoyla tanıştım."

Arjantin'den gelen ünlü bir çifti izledikten sonra tango tutkusunun büyüdüğünü söyleyen Aytaç, "Dövüş sporundan tangoya geçtiğimde fiziksel olarak çok zorlandım" diyerek adaptasyon sürecini anlattı.

Gelin ve damatların derslere çoğu zaman zoraki geldiğini söyleyen Aytaç, düğün hazırlıklarında bir aylık eğitim sürecinin ideal olduğunu da belirtti.

TANGONUN RUHSAL FAYDALARI: "ALZHEIMER VE PARKINSON'A KARŞI ETKİLİ"

Dans eğitmeni Aytaç, tangonun yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir iyileştirici gücü olduğuna da dikkat çekti.

"Tango, ruhsal sağlığa iyi geliyor" diyen Aytaç, özellikle Alzheimer ve Parkinson hastalıklarında tangonun ilerlemeyi yavaşlattığının gözlemlendiğini aktardı.

Haftalık tango geceleri düzenlediğini ve iki gün süren tango kampları organize ettiklerini söyleyen Aytaç, dansın insanların yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

