Danimarka Başbakanı kimdir, Mette Frederiksen sağlık durumu ne?

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi. Kultorvet Meydanı'nda yaşanan olay sonrası saldırgan yakalandı. Danimarka Başbakanı kimdir, sağlık durumu ne?

DANİMARKA BAŞBAKANI KİMDİR?

Doğum: 19 Kasım 1977 (46 yıl yaşında), Aalborg, Danimarka

Mette Frederiksen (d. 19 Kasım 1977), Haziran 2019'dan bu yana Danimarka'nın başbakanı ve Haziran 2015'ten bu yana Sosyal Demokratların Lideri olan Danimarkalı bir siyasetçi. Her iki görevi de üstlenen ikinci kadın, aynı zamanda Danimarka tarihinin en genç Başbakanı.

Bir sendikacı olarak kariyer yaptıktan sonra Frederiksen ilk kez 2001 genel seçimlerinde Kopenhag İlçesini temsil eden Folketing'e seçildi. Sosyal Demokratlar 2011 genel seçimini kazandıktan sonra, Başbakan Helle Thorning-Schmidt tarafından Çalışma Bakanı olarak atandı. Daha sonra 2014 yılında Adalet Bakanı olarak terfi etti. Sosyal Demokratların 2015 genel seçimlerindeki yenilgisinden sonra, Thorning-Schmidt başbakanlıktan düşürüldü ve Frederiksen sonraki yerini seçerek Muhalefet Lideri oldu.

Frederiksen partisini sol ve orta sol partilerin (Sosyal Demokratlar, Sosyal Liberaller, Sosyalist Halk Partisi, Kırmızı-Yeşil İttifakı, Faroes Sosyal Demokrat Parti ve Grönland'ın bloğu) ile sonuçlanan 2019 genel seçimlerine götürdü. Frederiksen daha sonra yeni bir hükûmet oluşturmak için nihayetinde başarılı müzakerelere öncülük etmek üzere Kraliçe II. Margrethe tarafından görevlendirildi ve 27 Haziran'da Başbakan olarak yemin etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında darbedilen başbakanın şok geçirdiği belirtilirken saldırgansa tutuklandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi. Kultorvet Meydanı'nda yaşanan olay sonrası saldırgan yakalandı.

Polisi darbedilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken saldırganın tutuklandığını aktardı. Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından Frederiksen'in şok geçirdiğini bildirdi.