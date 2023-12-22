Damla Ersubaşı kimdir sorusu gündeme gelirken, Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Bir zamanların sevimli oyuncusu Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlarda ekranlara gelen Ersubaşı, 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile izleyenler karşısına çıktı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanındı. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde yer aldı.

Uzun süre aldığı kilolar nedeniyle gündemde olan Damla Ersubaşı; mide küçültme ameliyatı sayesinde 41 kilo verdi. 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı. Bir giyim markasında modellik yaptı. Ardından Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistanlık yaptı. 2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi.