Daltonlar, geçmişte de adlarını çeşitli suç dosyalarında duyurmuş bir çete olarak biliniyor. Özellikle organize suç faaliyetleriyle anılan grup, son dönemde yeniden gündeme geldi. Çetenin adı, halk arasında "Dalton Kardeşler" olarak bilinen çizgi film karakterlerinden esinlenerek kullanılıyor. Peki, Daltonlar kim, Daltonlar çetesi üyeleri kim?

DALTONLAR ÇETESİ HAKKINDA

Yetkililer, çetenin faaliyet alanlarının genişlediğini ve bazı illerde operasyonlar düzenlendiğini belirtiyor. Emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturmalarla birlikte, çetenin yapısı ve bağlantıları hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

28.02.2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BASIN AÇIKLAMASI (2025-55)

"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya; Kırmızı Bültenle aranan "daltonlar" organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'yi Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı'yı Bulgaristan'dan Türkiye'ye geri getirdiklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan'da Türkiye'ye iadeleri amacıyla Kırmızı Bültenle aranan Sinan Memi ve Atakan Avcı tutuklanmıştır.

Adli makamlarca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede Kırmızı Bülten ile "tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı Türkiye'ye getirilmek üzere tutuklanmıştır.

Sinan Memi Polonya'dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan teslim alınarak EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekât Başkanlığı personeli ile adli makamlara teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Örgüt hakkında detaylar açıklandığında sayfamızda yer alacaktır.