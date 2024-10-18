Üye Girişi
Haberler

Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaman'da çıkan yangınla ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. Dalaman'da çıkan yangının detayları merak ediliyor. Peki, Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne? İşte detaylar!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor. Birçok kişi Dalaman'da çıkan orman yangınının detaylarını merak ediyor. Orman yangınının ne zaman ve nasıl çıktığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne? Detaylar haberimizde...

DALAMAN'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor. Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.

Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne?

DALAMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı. Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.

Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne?

Dalaman'da yangın mı çıktı? Dalaman yangınında son durum ne?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Orman Yangını Soğuk Haber Dalaman 3-sayfa Güncel Yaşam Muğla Doğa

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir? Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor? Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede? Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer nereli? Hepsiburada ne zaman kuruldu? Hepsiburada Türk şirketi mi? Avcılar Hospital olayı nedir? ''Yenidoğan Çetesi''nin çalıştığı hastanelerin isimleri! Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı? Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinin adı ne? (Yenidoğan Çetesi) Avcılar Hospital kimin? Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında, nereli? Süper Lig 9. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.