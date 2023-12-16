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Daha önce gördüklerinizi unutun! Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor

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Tayland'da bir evin bahçesinde görüntülenen dev piton yılanını görenler küçük dilini yuttu. Kameralar kayda alınan dev yılanın görüntüleri kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.

Son yıllarda turistlerin uğrak yerlerinden biri haline gelen Tayland, bu kez bir evin bahçesinde görüntülenen dev pitonla haber oldu. Bir vatandaş tarafından kayda alınan yılanın görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

"BUNUN YAŞADIĞI ÜLKEDE BİLE YAŞAYAMAM"

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Yok artık daha neler", "Mekanın sahibi gelmiş", "Evde yokuz dememe rağmen yine gelmiş yengem", "Bunun yaşadığı ülkede bile yaşamam", "Hormonlu gıda almış galiba", "Ev sahibi kiraya zam yapmaya gelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Doğa

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