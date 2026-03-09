Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Ogün Salurlu, evinde yatağında ölü bulundu. Salurlu'nun kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYANMAYINCA DURUM ORTAYA ÇIKTI

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde meydana gelen olayda evinde yaşayan polis memuru Ogün Salurlu sabah saatlerinde uyanmayınca ailesi kendisini uyandırmak istedi. Salurlu'nun tepki vermemesi üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ogün Salurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Salurlu'nun cenazesi önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze daha sonra otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Eski pehlivan olduğu öğrenilen Ogün Salurlu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.