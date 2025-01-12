Dağ 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dağ 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dağ 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dağ 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Dağ 2 konusu nedir, Dağ 2 oyuncuları kimler ve Dağ 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oğuz ve Bekir in askerde yaşadıklarının üzerinden 6 sene geçmiştir. İlk filmde teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş, yıllar sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi ne (MAK) katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.



DAĞ 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrollerinde, Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli ve Ahu Türkpençe'nin olduğu "Dağ 2" filmi 2016'da vizyona girmişti. İlk olarak 2012'de yayımlanan filmin devamı olan filmin kadrosunda ayrıca Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz, Ahmet Pınar, Emir Benderlioğlu, Açelya Özcan gibi isimler yer alıyor.

DAĞ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Ankara, Konya ve Adana'nın bazı bölgelerin gerçekleştirildi.