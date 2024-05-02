CZN Burak ile 'Yürüyen Adam' olayı nedir? CZN Burak ne dedi?

"Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan, Czn Burak'ın yanına gitmek için Kayseri'den İstanbul'a yola çıkmıştı ancak canlı yayında tır çarpması sonucu hayatını kaybetti. CZN Burak ile "Yürüyen Adam" olayı nedir? CZN Burak ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

CZN BURAK İLE "YÜRÜYEN ADAM" OLAYI NEDİR?

Kayseri'de yaşayan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, CZN Burak ile bir araya gelmek için Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek yola çıkmıştı. Fenomen geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedince CZN Burak'a suçlayıcı yorumlar geldi.

Kendisine yapılan suçlayıcı yorumlara daha fazla dayanamayan CZN Burak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Turan'ın yanına geldiğini bilmediğini belirtti.

"SEN İNSAN MISIN?"

Yapılan yorumlara adeta ateş püsküren Burak, "Rahmetli olduktan sonra gördüm. Rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ve buraya yürüyerek gelmeye çalıştığını görmedim. Ben benim oraya yürüyerek gelin demedim, rahmetli olduğunu gördükten sonra hemen kardeşine ulaştım cenazesine geleceğimi söyledim. Bu nasıl bir yorum seni zaten savcılığa vereceğim ama sen insan mısın" dedi.