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Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı!

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Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı! İslam dininde en sık kullanılan ve anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı! sorularını araştırmaktadır. Peki, Cüz nedir? Kuran'da Cüz ne demektir? Cüz kelimesinin tanımı ve anlamı! İşte detaylar...

CÜZ NEDİR?

Sözlükte "parça, pay, hisse ve bölüm" demektir. Istılah'ta Kur'ân'ın otuza bölünmüş parçalarından her birine denir. Her yirmi sayfa bir cüz sayılmış, böylece Kur'ân 30 cüz'e bölünmüştür.

Kur'ân'da her cüz, ilk sayfasında cüz 1, cüz 2, diye bir şekil içine yazılarak işâretlenmiştir. Kur'ân-ı cüzlere bölmek, okuma ve ezberleme konusunda kolaylık ve takibi sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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