Cüneyt Çalışkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Balya Belediye Başkan adayı Cüneyt Çalışkan kaç yaşında, nereli?
Cüneyt Çalışkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Balya Belediye Başkan adayı Cüneyt Çalışkan kaç yaşında, nereli? Cüneyt Çalışkan, AK Parti'nin Balıkesir-Balya Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Cüneyt Çalışkan'ın kim olduğu merak ediliyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balya Belediye başkan adayı Cüneyt Çalışkan oldu. Peki, Cüneyt Çalışkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Balya Belediye Başkan adayı Cüneyt Çalışkan kaç yaşında, nereli?
CÜNEYT ÇALIŞKAN KİMDİR?
Cüneyt Çalışkan, AK Parti Balıkesir- Balya Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.