Cüneyd öldü mü, intihar mı etti? Kızıl Goncalar Cüneyd diziden ayrıldı mı?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar final mi yapacak merak ediyor. Cüneyd öldü mü, intihar mı etti? Kızıl Goncalar Cüneyd diziden ayrıldı mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem'in hamlesiyle sarsılan tarikatta Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi'ne yerleştirilmiştir. İhbarcıyı bilmeyen ve Levent'i suçlayan Sadi Hüdayi, gözaltındaki Cüneyd'in sağlığını merak ettiği kadar neler itiraf edeceğinden de şüphe etmektedir.

Dergahtaki karışıklığı lehine kullanmak isteyen Affan, Mürşid ile ilgili Sadi Hüdayi'ye çok tehlikeli bir teklifle gelirken Cüneyd dedesiyle görüşmek için onu bulmaya çalışır. Günün sonunda Sadi Hüdayi posta oturmak üzereyken Cüneyd yüzlerce yıllık bir dergah adetini kullanarak amcasına bayrak açacaktır. Levent ise İrfan Bey'in baskılarına rağmen Zeynep'i kurtarmak için Meryem ile karşı karşıya gelecektir.

CÜNEYD ÖLDÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Son bölümde Cüneyd'in binanın tepesinde olduğu daha sonra sonraise kendisinin olmadığı sadece cübbesinin orada olduğu görüldü.Öldü mü,intiha mı etti henüz bilinmiyor.