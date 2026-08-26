Cunda Denizcilik'te Grev: 14 İşçi Dört Aydır Ücret Alamıyor
Cunda Denizcilik'e ait Volgo-Don 5021 gemisinde dört aydır maaşlarını alamayan 14 işçi fiili grev başlattı. İşçiler, ücretlerin ödenmemesinin yanı sıra gemide yalnızca iki günlük temiz su kaldığını belirterek temel ihtiyaçlara erişimde de sorun yaşadıklarını ifade etti.
Cunda Denizcilik'e ait Volgo-Don 5021 gemisinde dört aydır ücretlerini alamayan 14 işçi greve başladı. İşçilerin fiili grevi sürüyor.
İşçiler, ücretlerin yanı sıra temel ihtiyaçlara erişimde de sorun yaşıyor. Gemide yalnızca iki günlük temiz su kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi