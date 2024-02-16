Alibey Adası veya Cunda Adası, son yıllarda yerli turizm merkezleri arasına girmiştir. Özellikle sahil şeridindeki balık lokantaları ile bilinir. Günlük tekne gezileri sayesinde İstabul ve çevre illerde birçok turist bu bölgeye gitmekte. Peki, Cunda Adası nerede? Cunda Adası gezilecek yerler?

CUNDA ADASI NEREDE?

Cunda, idari bakımdan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde yerleşime açık tek ada Alibey'dir. Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adasıdır.

CUNDA ADASI GEZİLECEK YERLER?

"Ayvalık'ta gezilecek çok yer bulunuyor. Şehrin gürültüsünden uzakta huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler özellikle tercih ediyor. Eski bir Rum yerleşim birimi olarak eşsiz dokusu ile yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Tarihi Rum evleri, Şeytan Sofrası, Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası, Taksiyarhis Kilisesi, Ayazma Kilisesi, Çınarlı Camii ve daha birçok yerini gezmek için en az iki üç gün zaman ayırmak gerekiyor. Ayvalık; yemyeşil Tabiat Parkı, mavi bayraklı plajları ve taş evleri ile Türkiye'nin gözbebeği. Ayvalık'ta deniz tatili yapmayı planlayanlar, sezonun en yüksek sıcaklıklarının hissedildiği Mayıs ve Eylül aylarını tercih ediyor. Ancak tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için her mevsim gelinebilir."

CUNDA ADASI EKONOMİ

Alibey Adası son yıllarda yerli turizm merkezleri arasına girmiştir. Özellikle sahil şeridindeki balık lokantaları ile bilinir. Günlük tekne gezileri sayesinde civar adalara ve adanın karadan ulaşılması zor bölgelerine gitmek mümkündür. Midilli Adası'na günü birlik seferler ise özellikle yaz aylarında yabancı turistlerin adaya ve Ayvalık'a gelmelerini sağlamıştır.

Ada halkının turizm yanında iki büyük geçim kaynağı vardır: zeytincilik ve balıkçılık. Ada zeytinleri özellikle zeytinyağı üretimi için uygundur.