Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? 2025 Bir sonraki seçim tarihi belli mi?

Türkiye'nin kuruluşundan bu yana toplam 22 cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirildi ve bu süreçte 12 farklı vatandaş cumhurbaşkanlığı makamına seçildi. En son seçimler ise 2023 yılında yapılmış olup, ülke siyaseti ve kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü. Şimdi ise gözler, bir sonraki seçim tarihine çevrilmiş durumda. Vatandaşlar ve siyasi gözlemciler, gelecek seçimlerin ne zaman yapılacağını ve nasıl geçeceğini merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı sistemi, 2007 yılına kadar Meclis tarafından 7 yıllık sürelerle ve en fazla bir dönem için seçilmekteydi. Ancak 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu ile cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından 5 yıllık dönemler için seçilmesi öngörüldü. Bu değişiklikle bir kişi en fazla iki kez 5 yıl süreyle cumhurbaşkanlığı görevini yürütebiliyor. Bununla birlikte, ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, cumhurbaşkanı bir dönem daha görev yapma hakkına sahip olabiliyor.

TÜRKİYE'DE BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

En son Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve bu seçimle birlikte mevcut cumhurbaşkanının görev süresi resmen başlamıştır. Türkiye'de cumhurbaşkanları, anayasa gereği 5 yıllık dönemler için halk tarafından seçilmektedir. Dolayısıyla, 2023 yılında yapılan seçimden sonra bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028 yılında yapılması planlanmaktadır. Bu süreç, Türkiye'nin siyasi takviminde önemli bir dönemeç olarak görülmekte ve kamuoyunda da yoğun şekilde takip edilmektedir. Seçimlerin kesin tarihi, siyasi gelişmeler ve Meclis kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilse de, anayasal çerçeve doğrultusunda 2028 yılı hedeflenmektedir.

EN SON SEÇİMDE SONUÇLAR NE OLMUŞTU?

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri her 5 yılda bir gerçekleştirilir. 2023 seçimlerinde ilk turda hiçbir aday yeterli oy çoğunluğunu elde edemeyince, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmıştır. 28 Mayıs'ta düzenlenen bu ikinci turda Erdoğan, %52,2 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmiştir.