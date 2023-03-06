Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim? Görevleri ve yetkileri nelerdir? Kaç tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı var?

Siyaset gündeminde öne çıkan konular arasında yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı tartışması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim? Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevleri nelerdir? Kaç tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı var? soruları gündeme taşındı. İşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevleri!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı kaç tane var? Siyaset gündeminde öne çıkan konular arasında yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı tartışması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim? Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevleri nelerdir? Kaç tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı var? soruları gündeme taşındı. İşte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevleri haberimizde...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkanından sonra devlet protokolünde 2. sırada yer alan makamdır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesidir. Makam, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu ile oluşturuldu ve 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni cumhurbaşkanının 9 Temmuz 2018'de göreve başlamasıyla yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Fuat Oktay, 10 Temmuz 2018'de yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya görevden alınır. Cumhurbaşkanı, bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcı yenisi seçilinceye kadar Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir ve seçildiğinde milletvekili ise bu görevi sona erer. Aynı zamanda Millî Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askerî Şûra üyesidir.