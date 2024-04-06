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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi?

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Seçimlerin ardından yapılan çalışmalarda AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla seçime girdikleri illerin bazılarında CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak ipi göğüslediği görüldü. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin AK Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre; Bu detayı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalefetin idaresine geçen 4 il için talimat verdiği ve sorumlularının tespit edilmesini istediği öğrenildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi iller için talimat verdi?

NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin, 2019 seçimlerine göre hem kazandığı belediye sayısı hem de oy oranı düştü. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP ise bir önceki seçime göre, hem oy hem de belediye kaybetti. 2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı. MHP'nin oy oranı yüzde 4.9'a kazandığı belediye sayısı da 8'e düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI NE OLDU?

Seçimlerin ardından yapılan çalışmalarda MHP ve AK Parti'nin kendi adaylarıyla yarıştıkları Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat'ta CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak seçimleri kazandığı görüldü. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti. Kurmaylarına seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırlamalarını isteyen Erdoğan'ın bu 4 il için özel çalışma talimatı verdiği ve sorumlularının tespit edilmesini istediği öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan Gündem Politika Haberler

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