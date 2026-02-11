Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun" çağrısı karşılık buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıyafeti nedeniyle gündeme gelen Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i arayarak destek verdi ve grup toplantısına davet etti. Güneş de Erdoğan'ın daveti üzerine 100 kadınla birlikte AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde kıyafeti üzerinden tartışılan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i telefonla aradı. Erdoğan, görüşmede Güneş'e destek verdi ve "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun" dedi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Erdoğan'ın daveti sonrası Zeynep Güneş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Güneş'e destek vermek isteyen Eskişehirli kadınlar da beyaz kıyafet giyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

İşte TBMM'den gelen görüntüler;

