Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 12 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı (20.00)

ATV: Kör Nokta (20.00)

Kanal D : Yalan (20.00)

Show TV: Siyah Kalp (20.00)

NOW TV: Yabani (20.00)

Star TV: dizi yok

SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:30 Deha

02:15 Sandık Kokusu

KANAL D YAYIN AKIŞI 12 EKİM

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar