Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 12 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? Cumartesi günü dizileri! İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cumartesi hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 12 Ekim 2024 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2024? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı (20.00)
ATV: Kör Nokta (20.00)
Kanal D : Yalan (20.00)
Show TV: Siyah Kalp (20.00)
NOW TV: Yabani (20.00)
Star TV: dizi yok
SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:30 Deha
02:15 Sandık Kokusu
KANAL D YAYIN AKIŞI 12 EKİM
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar