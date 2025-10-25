Haberler

Cumartesi günü hangi diziler var? 25 Ekim Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi günü hangi diziler var? 25 Ekim Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu.

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Aynadaki Yabancı

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 EKİM

14:35 - Cennetin Çocukları

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - Taşacak Bu Deniz

04:25 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

Haberler.com
500
