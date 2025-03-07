Cuma hangi diziler var? 7 Mart Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Mart 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

ATV: Zembilli

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: dizi yok

Star TV: Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 MART

14.15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.40 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

00.15 Vefa Sultan

01.35 Yerli Dizi

02.55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.30 Sahur Bereketi