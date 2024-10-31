Cübbeli Ahmet'in Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Cübbeli Ahmet'in Çakıcı'nın elini öpmeye yeltendiği, Çakıcı'nın ise geri çekildiği anlar yer aldı.Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir?

CÜBBELİ - ALAATTİN ÇAKICI EL ÖPME OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan ve İsmailağa tarikatına yakın Ahmet Mahmut Ünlü, bir görüşme gerçekleştirdi.

Cübbeli Ahmet'in Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Cübbeli Ahmet'in Çakıcı'nın elini öpmeye yeltendiği, Çakıcı'nın ise geri çekildiği anlar yer aldı.