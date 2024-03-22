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Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?

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Hasan Kılıç başa geçtiği cemaat içerisindeki tartışmalar devam ederken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Eğer beni Hasan Efendi Hocamızla görüştürürler ve ona Rabıta konusundaki şikayetlerimi aktarmama, aldığım cevabı da paylaşmama izin verirlerse susacağım" şartını sundu. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMİ TEHDİT ETTİ?

Kaydettiği videoya, "İsmailağa'ya son ihtar!" başlığını ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi: "Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30'a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!"

NE OLMUŞTU?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden İsmailağa Cemaati'nde başa kimin geçeceği tartışma konusu olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, Ustaosmanoğlu'nun kendisini işaret ettiğini belirtse de istediğini elde edememişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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