Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa lideri Hasan Kılıç ile ilgili ne söyledi?

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Cübbeli Ahmet Hoca da Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabı YouTube'dan bir açıklama yayınladı. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa lideri Hasan Kılıç ile ilgili ne söyledi?

CÜBBELİ AHMET HOCA HASAN KILIÇ'IN VEFATI İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Cübbeli Ahmet Hoca, "Hayırlı haberler bekliyorduk ama ecele çare yok. Şimdi büyük bir hüzün içindeyiz. Bir alimin ölmesi bir alemin ölmesidir. Hasan Efendi Hocamız, ilmi faziletiyle bıraktığı yüzlerce, binlerce vekilin başıydı. Hepimiz kendisine saygı ve hürmetle tabiydik." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra rabıtanın yine Ustaosmanoğlu'na yapılması gerektiğini savunan Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmailağa Cemaati ters düşmüştü.

İslam Ansiklopedisi, rabıtanın anlamını bir müridin kâmil bir şeyhe gönlünü bağlayarak manevi yolculuğa çıkması, şeyhinin yüzünü ve ahlakını, davranışlarını düşünmesi olarak tanımlıyor. Cemaat içinde bazı çevreler rabıtanın Mahmut Efendi'den sonra Hasan Kılıç'a yapılması gerektiğini belirtiliyordu. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Efendi'ye olan rabıtanın bozulmayacağını, Hasan Kılıç'ın şeyh olarak değil de bir büyük olarak görülmekle sınırlı kalması gerektiği inancındaydı. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati ile yaşadığı ateşli tartışmalar sonrası geçtiğimiz haftalarda cemaatle ilişiği kesilmişti.