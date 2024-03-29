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Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil?

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Türkiye 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere kilitlenirken, son günlerde İsmailağa Cemaati ile yaşadığı kavga ile gündemde olan Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil?

CÜBBELİ AHMET PAYLAŞIM YAPTI

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi bir paylaşımda bulunarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etti.

"ÜLKEYİ BUNLARA MI TESLİM EDELİM"

Ünlü söz konusu videoda şunları söyledi; "Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur.

Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil?

"GÜNAHKAR OLUR AZABA GİDERLER"

Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca Dini Gündem Politika Haberler

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