Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi?

Şeriat karşıtı bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'a tepki gösterenlerden biri de Cübbeli Ahmet Hoca oldu. Sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili küfürlü paylaşım yapan Feyza Altun'a bir tepki de Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi. Cübbeli Ahmet Hoca Feyza Altun'a ne söyledi?

CÜBBELİ AHMET FEYZA ALTUN'A NE SÖYLEDİ?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Feyza Altun tutuklansın" etiketiyle "Allah da onu cehennemine soksun" ifadelerine yer verdi.