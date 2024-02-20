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Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi?

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Cübbeli Ahmet Hoca'nın Feyza Altun'a söylediği sözler merak konusu oldu. Feyza Altun ile ilgili detayları ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın ona yönelik söylemlerini öğrenmek için haberimizi okuyun. Sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili küfürlü paylaşım yapan Feyza Altun'a bir tepki de Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi. Cübbeli, konuyla ilgili açıklamasında "Allah da onu cehennemine soksun" ifadelerine yer verdi.

Şeriat karşıtı bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'a tepki gösterenlerden biri de Cübbeli Ahmet Hoca oldu. Sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili küfürlü paylaşım yapan Feyza Altun'a bir tepki de Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi. Cübbeli Ahmet Hoca Feyza Altun'a ne söyledi?

CÜBBELİ AHMET FEYZA ALTUN'A NE SÖYLEDİ?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Feyza Altun tutuklansın" etiketiyle "Allah da onu cehennemine soksun" ifadelerine yer verdi.

Cübbeli Ahmet Feyza Altun'a ne söyledi? Cübbeli neden sinirlendi?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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