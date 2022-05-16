Crash yemek ne demek? Crash ne demek? Oyunlarda Crash hatası nedir? - Haberler

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Crash yemek ne demek? Crash ne demek? Oyunlarda Crash hatası nedir?

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Crash yemek ne demek? Crash ne demek? Oyunlarda Crash hatası nedir?

Canlı oyun yayıncılarından sıklıkla duyduğumuz crash yedim ifadesi ne anlama geliyor merak ediliyor. İşte oyunlarda genellikle oyuncular tarafından kullanılan Crash yemek ne demek? Crash ne demek? Oyunlarda Crash hatası nedir?

Crash yemek ne demek? Canlı oyun yayıncılarından sıklıkla duyduğumuz crash yedim ifadesi ne anlama geliyor merak ediliyor. İşte oyunlarda genellikle oyuncular tarafından kullanılan Crash yemek ne demek? Crash ne demek? Oyunlarda Crash hatası nedir? İşte detaylar...

CRASH YEMEK NE DEMEK?

Crash kaza anlamına gelmektedir. Oyunlarda crash yemek, oyunun hata verip kapanması veya oyunun aniden kapanması durumlarında kullanılan bir ifadedir.

Crash yemek ne demek? Crash ne demek? Oyunlarda Crash hatası nedir?

CRASH NE DEMEK?

Crash'in Türkçe karşılığı çarpışmak, kaza, çarpmak, parçalanmak anlamlarına gelmektedir.

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