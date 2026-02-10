Haberler

Çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Güncelleme:
İzmir'de faaliyet gösteren bir katı atık tesisinin ayrıştırma bandında çalışan işçiler tarafından yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde 7 Şubat gecesi saat 22.40'ta çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu.
  • Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
  • Bebeğin nasıl ve kim tarafından çöpe bırakıldığının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde yürek burkan bir olay yaşandı.

YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 7 Şubat gecesi saat 22.40 sıralarında çöp ayrıştırma bandında görev yapan işçiler, atıklar arasında bir bebek cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine tesise jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, bant üzerinde bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Bebeğin nasıl ve kim tarafından çöpe bırakıldığının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
