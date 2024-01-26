Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Colgate markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Colgate boykot mu? İşte, detaylar…

COLGATE HANGİ ÜLKENİN?

Colgate, ağız bakımında bilinmekte olan bir Amerikan markasıdır. William Colgate'in ölümünden 16 yıl sonra, 1873 yılında, Colgate-Palmolive şirketi tarafından üretilen diş macunu, diş fırçası, ağız bakım suyu ve diş ipi gibi ürünlerle piyasaya sürüldü. Şirket, başlangıçta sabun üretimiyle faaliyete geçmiş olup, zamanla ağız bakımında lider konuma yükselmiştir.

COLGATE BOYKOT LİSTESİNDE VAR MI?

Colgate, diş macunu, diş fırçası, ağız bakım suyu ve diş ipi gibi ağız bakım ürünleri boykot listesinde yer almaktadır.