“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj

Survivor’da gerilim dozunun arttığı günlerde en çok konuşulan isimlerden biri Nagihan oldu. Anneliği üzerinden yapılan sert yorumlarla sarsılan başarılı yarışmacı, iletişim ödülünü kazanan Mavi Takım sayesinde kızıyla hasret giderdi.

DUYGUSAL MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ailesiyle mesajlaşma hakkı kazanan Nagihan, kızıyla WhatsApp üzerinden konuştu. Ünlü yarışmacının “Seni nasıl özledim tahmin edemezsin” sözlerine kızından gelen yanıt ise yürekleri burktu:

“Ben de seni çok özledim.”

Kızının üst üste annesine olan özlemini dile getirmesi ekran başındakilerin de dikkatinden kaçmadı.

ANNESİNE HASRETİNİ GİZLEYEMEDİ

Mesajlaşma boyunca küçük kızın üzgün emojilerle duygularını ifade etmesi, Nagihan’ın yaşadığı zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Survivor’da tansiyon Lina’nın Nagihan hakkında söylediği sözlerle yükselmişti. Seren Ay’ın aktardığı ifadeler gündeme damga vurmuştu. Lina, Nagihan için “Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor” demişti.

Bu sözler sonrası hem yarışmacılar hem de sunucu Murat Ceylan tepki göstermişti. Ceylan, “Böyle bir şey söylenir mi?” diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

Sözleri duyan Nagihan ise büyük bir yıkım yaşamış, gözyaşları içinde “Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı” diyerek isyan etmişti.