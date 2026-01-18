Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Eskişehir'de yaşayan bir baba, marketlerde "su maymunu" adıyla satılan bir oyuncaktan satın aldı. Oyuncağı merak ederek açan baba, ürünün içinden prezervatif çıktığını fark etti. Duruma tepki gösteren baba, yaşadıklarını sosyal çevresiyle paylaştı.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Çocuğuna alınan bir oyuncaktan bu tür bir ürün çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirten baba, şikâyetçi olmak için emniyet birimlerini, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı ve ilgili bakanlığı aradığını söyledi. Baba, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını ve gerekli adımların atılmasını istedi.

DENETİM ÇAĞRISI

Olayın ardından oyuncakların satış ve denetim süreçlerine dikkat çeken baba, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde daha sıkı kontroller yapılması gerektiğini vurguladı.