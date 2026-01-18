Haberler

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı Haber Videosunu İzle
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir baba, çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıkmasına tepki gösterdi. Marketlerde "su maymunu" adı altında satılan oyuncaktan aldığını ve merak edip açtığında içinden prezervatif çıktığını belirten şahıs "Şikayetçi olmak için emniyeti, 175'i ve bakanlığı aradım" diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

  • Eskişehir'de bir baba, marketlerde 'su maymunu' adıyla satılan bir oyuncaktan satın aldı.
  • Baba, oyuncağın içinden prezervatif çıktığını fark etti.
  • Baba, şikâyet için emniyet birimlerini, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı ve ilgili bakanlığı aradığını söyledi.

Eskişehir'de yaşayan bir baba, marketlerde "su maymunu" adıyla satılan bir oyuncaktan satın aldı. Oyuncağı merak ederek açan baba, ürünün içinden prezervatif çıktığını fark etti. Duruma tepki gösteren baba, yaşadıklarını sosyal çevresiyle paylaştı.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Çocuğuna alınan bir oyuncaktan bu tür bir ürün çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirten baba, şikâyetçi olmak için emniyet birimlerini, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı ve ilgili bakanlığı aradığını söyledi. Baba, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını ve gerekli adımların atılmasını istedi.

DENETİM ÇAĞRISI

Olayın ardından oyuncakların satış ve denetim süreçlerine dikkat çeken baba, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde daha sıkı kontroller yapılması gerektiğini vurguladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Kritik ilçe el değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Bir grup genç, ''pedofili'' dedikleri adamı döverek öldürdü

Bir grup genç, "pedofili" dedikleri adamı döverek öldürdü