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Coca Cola neden kolaları geri çağırıyor?

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Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı. Peki, Coca Cola neden kolaları geri çağırıyor?

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı. Coca Cola neden kolaları geri çağırıyor?

COCA COLA NEDEN KOLALARI GERİ ÇAĞIRIYOR?

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi.

Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.

Coca Cola neden kolaları geri çağırıyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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