Cizre'de Yol Çalışmasında İlginç Çözüm: Güvenlik Şeridine Zincir ve Kilit

Cizre’de yol ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında araç trafiğine kapatılan cadde girişinde güvenlik şeritleri kopunca ekipler çareyi zincir ve kilitte buldu. Ortaya çıkan görüntü, ilçede dikkat çekti.

Cizre ilçesi Kale Mahallesi’nde Hastane Caddesi’nde sürdürülen yol ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Çalışmalar kapsamında Şerafettin Elçi Caddesi’nin girişi de araç geçişine kapatılarak güvenlik şeritleri çekildi. Ancak güvenlik şeritlerinin kısa sürede kopması üzerine ekipler farklı bir yöntem uyguladı.

Cadde girişini kapatmak isteyen ekipler, direk ile karşı kaldırımda bulunan ağacın arasına zincir çekerek kilit vurdu.

Cadde girişinin güvenlik şeritleri yerine zincirle kapatılması, bölgede ilginç bir görüntü oluştururken, uygulama vatandaşların da dikkatini çekti.

Cizre’de yol çalışması için alınan önlem, “Şerit yetmedi, zincir ve kilit devreye girdi” yorumlarına neden oldu.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu