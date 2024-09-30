Çizgi roman kahramanı 'Zagor'un gerçek adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çizgi roman kahramanı "Zagor"un gerçek adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ÇİZGİ ROMAN KAHRAMANI "ZAGOR"UN GERÇEK ADI NEDİR?

A: Clark Kent

C: Ozan Bilen

B: Patrick Wilding

D: Steve Ahyak

Cevap:

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