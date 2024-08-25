ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru! Hangisi Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?

CİVCİV ÇIKARMAK AMACIYLA YUMURTAYA YATMIŞ VEYA YATMAK ÜZERE OLAN DİŞİ KUŞ VEYA KÜMES HAYVANINA NE AD VERİLİR?

• A-) Folluk

• B-) Kulukça

• C-)Tünek

• D-) Yunak

Doğru Cevap: B