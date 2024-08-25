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Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?

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25 Ağustos Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 30 Bin TL'lik soru! Hangisi Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?

CİVCİV ÇIKARMAK AMACIYLA YUMURTAYA YATMIŞ VEYA YATMAK ÜZERE OLAN DİŞİ KUŞ VEYA KÜMES HAYVANINA NE AD VERİLİR?

• A-) Folluk

• B-) Kulukça

• C-)Tünek

• D-) Yunak

Doğru Cevap: B

Osman Demir
Osman Demir
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