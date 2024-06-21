Çırak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çırak filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çırak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çırak filmini izleyecek olanların merak ettiği Çırak konusu nedir, Çırak oyuncuları kimler ve Çırak özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇIRAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam a dönmek zorunda kalır.