Üye Girişi
Haberler

Çırak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çırak filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çırak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çırak konusu, özeti ve Çırak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çırak filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çırak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çırak filmini izleyecek olanların merak ettiği Çırak konusu nedir, Çırak oyuncuları kimler ve Çırak özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇIRAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam a dönmek zorunda kalır.


Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Yangın felaketinde 'elektrik hattı' şüphesi! Tanrıkulu, 'Olağan şüpheliler' dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi

Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi

Bakmadan Geçme

TRT 1 canlı maç izle! POLONYA AVUSTURYA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çırak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çırak filmi ne zaman, nerede çekildi? Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Miras filmi ne zaman, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Delibal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Delibal filmi ne zaman, nerede çekildi? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, nasıl bitiyor? Vahşetin Çağrısı filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovakya Ukrayna maçı ne oldu? Slovakya Ukrayna maçı CANLI izle! (EURO 2024) Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917 TRT 1 canlı maç izle! SLOVAKYA UKRAYNA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Tacikistan'da başörtüsü yasaklandı mı? Tacikistan'da başörtüsü neden yasaklandı, olay ne? VEDAT AŞÇI KİMDİR? Vedat Aşçı nereli, kaç yaşında? ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün (21 Haziran 2024) altın fiyatları ne kadar?
Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title