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Çinli bilim adamları Cuma günü ne açıklayacak?

Çinli bilim adamları Cuma günü ne açıklayacak?
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Çinli bilim insanları, Cuma günü tüm insanlığı ilgilendirecek olan önemli bir konu hakkında açıklama yapacakları duyurdular. Peki, Çinli bilim adamları Cuma günü ne açıklayacak?

Çinli bilim insanları, küresel etkileri olabilecek önemli bir konuda kamuoyuna bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.Peki, Çinli bilim adamları Cuma günü ne açıklayacak?

ÇİNLİ BİLİM ADAMLARI CUMA GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK?

Çinli bilim insanları, küresel etkileri olabilecek önemli bir konuda kamuoyuna bilgilendirme yapacaklarını açıkladı. Açıklamanın detaylarına dair herhangi bir ipucu verilmezken, duyurunun Cuma günü yapılacağı belirtildi.

Bilim dünyası ve uluslararası kamuoyu, yapılacak açıklamayı bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPunisher null:

yecüc ve mecüc ü buldu bunlar :((

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