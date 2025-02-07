Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Cihangir Ceyhan hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan (d. 6 Şubat 1989, Adana), Türk dizi ve sinema oyuncusu. Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk yıl İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde "Serdar" karakteriyle yaşamıştır. Daha sonra 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da sonra BluTV'de yayınlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019-2020 yılları arasında ise, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle boy göstermiştir, ayrıca bu projeyle televizyona ilk kez adım atmıştır. 2020-2021 yılları arası yine Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde "Ömer Ataycı" karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız adlı dizide "Hayri Ersoy" karakterini canlandırmaktadır.

Filmografisi

2019-2020 Çukur Azer Kurtuluş Yardımcı oyuncu Show TV

2020-2021 Alev Alev Ömer Ataycı Başrol oyuncusu

2021-günümüz Camdaki Kız Hayri Ersoy Kanal D

İnternet

2016-2019 Sıfır Bir Cio (Cihangir) Başrol oyuncusu YouTube / BluTV

2021 Alt Tarafı Bi' Talk Show Kendisi Konuk beIN CONNECT

Sinema

2015 Yusuf Serdar Yardımcı oyuncu

2023 Güven Bana Özcan Başrol oyuncusu