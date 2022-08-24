Ciğer Terrine tarifi! Masterchef Ciğer Terrine nedir, nasıl yapılır? Ciğer Terrine yemek tarifi! Ciğer Terrine için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 24 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Ciğer Terrine yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Ciğer Terrine nasıl yapılır? Ciğer Terrine yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Ciğer Terrine yemek tarifi! Ciğer Terrine nasıl yapılır? Ciğer Terrine yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ciğer Terrine tarifi oldu. Peki en güzel Ciğer Terrine yemek tarifi nasıldır? Ciğer Terrine yemeği nasıl yapılır? Ciğer Terrine için gerekli malzemeler nelerdir?

KAZ CİĞERİ TERRİNE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg kaz ciğeri

2 çorba kaşığı sirke

Muskat (toz)

Tuz

Karabiber

KAZ CİĞERİ TERRİNE NASIL YAPILIR?

Öncelikle kaz ciğerini soğuk bir suda 6 saat buzdolabında bekletiyoruz. Ciğerin tamamını suyun içinde bırakmamız gerekiyor. Ardından ciğerin sinirlerini çıkartıyoruz. Tuz, sirke, karabiber ve biraz da muskat katarak bir kalıba koyuyoruz ve bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlıyoruz.

Kalıbın üzerini alüminyum folyoyla örtüyoruz ve içine 2 santimetre yüksekliğinde sıcak su konulmuş bir fırın tepsisinde ve 100 C derece ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz.

ALTERNATİF KAZ CİĞERİ TERRİNE İÇİN MALZEMELER

100 gram kaz ciğeri

250 gram süt

2 cl. zeytinyağı

1/4 adet taze fesleğen

1 adet yaprak jelatin

1/4 adet taze mango

1cl. balzamik sirkesi

1/2 adet yeşil limon

60 gram nar

10 gram bal

ALTERNATİF KAZ CİĞERİ TERRİNE YAPILIŞI

Kaz ciğeri temizlendikten sonra sıkıştırılır ve yuvarlak şekilde sarılır. Ardından sütün içinde 8 saat bekletilir ve sonra 120 Santigrat derecede ısıtılmış yağın içerisinde 3 saat pişirilir ve ardından soğutulur.

Sonrasında taze mango dilimlenir, tavada zeytinyağı ve balzamik sirke ile düşük ateşte pişirilerek konfit yapılır. Son olarak nar suyu, yeşil limon kabuğu rendesi, bal ve yaprak jelatin eritilerek jöle elde edilir.

Afiyet olsun...