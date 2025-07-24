Çift Kişilik Oda bugün yok mu, neden yok? Çift Kişilik Oda 7. bölüm yayınlanmayacak mı?

Çift Kişilik Oda bugün yok mu, neden yok? Çift Kişilik Oda 7. bölüm yayınlanmayacak mı?
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Çift Kişilik Oda bugün yok mu? NOW TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan dizinin bu hafta yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı.

"Çift Kişilik Oda 7. bölüm neden yayınlanmadı?" ve "Çift Kişilik Oda final mi yaptı?" gibi sorular sosyal medyada sıkça sorulmaya başlandı. Çift Kişilik Oda 7. bölüm yayınlanmayacak mı? Diziyi takip eden izleyiciler, yeni bölümün neden ertelendiğini ve ne zaman ekranlara döneceğini araştırıyor. 24 Temmuz itibarıyla dizinin akıbeti belli oldu. İşte Çift Kişilik Oda dizisinin 7. bölümüyle ilgili yayın durumu ve final tarihi hakkında son gelişmeler...

ÇİFT KİŞİLİK ODA BUGÜN YOK MU?

Çift Kişilik Oda 7. bölümü, daha önce 17 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanması beklenirken, yayın akışından çıkarıldı. Dizi yerine tekrar bölümler veya farklı içerikler yayınlandı.

Çift Kişilik Oda bugün yok mu, neden yok? Çift Kişilik Oda 7. bölüm yayınlanmayacak mı?

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Resmi bir açıklama yapılmasa da, dizinin yaz sezonu reytingleri ve yayın takvimi nedeniyle geçici olarak ertelendiği belirtildi.

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