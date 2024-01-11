CHP Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Yozgat Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?
CHP Yozgat Belediye Başkan adayı 2024'de gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, CHP Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Yozgat Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?
Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Yozgat'ta merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Yozgat Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?
CHP YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?
Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Yozgat Belediye Başkan adayı Özkan Şengül oldu.
CHP YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZKAN ŞENGÜL KİMDİR?
Özkan Şengül, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yozgat Belediye Başkan adayıdır.
CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024
- Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu
- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce
- Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş
- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer
15 İLDEKİ ADAYLAR
- Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem
- Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı
- Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin
- Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse
- Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu
- Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal
- Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik
- Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım
- Kilis adayı Hakan Bilecen
- Niğde adayı Hulisi Özen
- Osmaniye adayı Serkan Karayiğit
- Sinop adayı Mehmet Gürbüz
- Yalova adayı Mehmet Gürel
- Yozgat adayı Özkan Şengül
- Zonguldak adayı Tahsin Erdem